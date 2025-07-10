"البنك الأهلي" يتصدر قطاع البنوك في القروض المشتركة وتمويل المشروعات

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة EMEA Finance الجوائز الدولية السنوية الخاصة بمجالات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا حصول البنك الأهلي المصري على أكبر عدد من الجوائز على مستوى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وحصل البنك، وفق بيان له اليوم، على 17 جائزة أبرزها: جائزة أفضل بنك في مجال هيكلة التمويلات على مستوى أفريقيا، بالإضافة إلى 16 جائزة أخرى من نفس المؤسسة تشيد بأفضل التمويلات الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا منها على سبيل المثال: أفضل تمويل مشترك، أفضل هيكلة، أفضل إعادة هيكلة، أفضل عملية توريق، أفضل تمويل بالعملة المحلية، أفضل تمويل في قطاع البتروكيماويات، أفضل تمويل في قطاع الرعاية الصحية، أفضل تمويل في قطاع السياحة.

كما منحت مؤسسةGlobal Banking & Markets Africa (GMB) البنك الأهلي المصري جائزة أفضل بنك استثماري في شمال أفريقيا في مجالات التمويل الهيكلي وتمويل المشروعات وأسواق رأس المال بالإضافة إلى أفضل جائزة تمويل في شمال إفريقيا في مجال التنمية العقارية.

وتعقيبا على هذا الانجاز أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن حصول البنك على تلك الجوائز من مؤسسات دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاسا لقدرة البنك على توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى، وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.

وأكد أن البنك يولي اهتماما متناميا بالمشروعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، السياحة، البترول والغاز الطبيعي، المقاولات، التنمية العقارية والزراعة وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن هذا التقدير من مؤسسات دولية يعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأعربت عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي، كما أكدت على حرص البنك في المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب والإرتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث إنها تعتبر أهم أصول البنك.

وصرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن نجاح البنك في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل أساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلا عن تطبيق واستحداث آليات تمويلية مختلفة، بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعده من الشركات الكبرى.

وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بالإضافة الى لفيف من البنوك الدولية العاملة بمجال الإقراض، مؤكدا تركيز البنك الأهلي المصري على أهمية مجالات التمويل المستدام والاخضر.

وقال أحمد السرسي رئيس مجموعة التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن الحصول على 17 جائزة من مؤسسة EMEA Finance و 2 جائزة من مؤسسة Global Banking & Markets Africa (GMB) بإجمالي عدد 19 جائزة من مؤسسات لها ثقل مما يعكس قدرة فريق العمل المختص على تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم نظم تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الجديدة والتوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وعمليات التوريق والتي حصد البنك فيها العديد من الجوائز المتنوعة عبر القطاعات المختلفة التي يتعامل معها البنك في التمويل المشترك.