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المركزي يسحب سيولة من البنوك بقيمة 331.25 مليار جنيه في عطاء اليوم

01:40 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الثلاثاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت 331.25 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك، وفق بيانات المركزي.

وتقدم 24 بنكا للشراء في عطاء الوديعة الأسبوعية اليوم بسعر فائدة 24.5%، وفق بيانات البنك المركزي.

كلن سعر العائد تراجع على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت من 27.75% إلى 24.5% تماشيا مع خفض المركزي سعر الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضيين.

"المركزي" يستهدف من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

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البنك المركزي المصري سحب سيولة من البنوك الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت
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