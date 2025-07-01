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بانخفاض حتى 11 قرشا.. سعر الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه خلال التعاملات

01:06 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش، و 11 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

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