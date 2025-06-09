المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 1% على شهادة "بريميم" للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المصري الخليجي "EG Bank" خفض سعر الفائدة 1% على شهادة "بريميم" للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات للمرة الثانية في شهرين، وفق آخر تحديث لأسعار الفائدة منشور على موقعه الإلكتروني اليوم.

وتراجع سعر الفائدة على شهادة "بريميم" إلى 18% سنويا يصرف العائد شهريا بدلا من 19% قبل قرار الخفض.

وتزامن قرر إيجي بنك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% للمرة الثانية في اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفضا سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرجة عقب قرار البنك المركزي.

ولا تزال بنوك أخرى تدرس خفض سعر الفائدة على الشهادات لديها بعد دراسة الجدوى ومراقبة منافسيها ومدى احتياجها إلى السيولة.