المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 1% على شهادة "بريميم" للمرة الثانية
كتبت- منال المصري:
قرر البنك المصري الخليجي "EG Bank" خفض سعر الفائدة 1% على شهادة "بريميم" للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات للمرة الثانية في شهرين، وفق آخر تحديث لأسعار الفائدة منشور على موقعه الإلكتروني اليوم.
وتراجع سعر الفائدة على شهادة "بريميم" إلى 18% سنويا يصرف العائد شهريا بدلا من 19% قبل قرار الخفض.
وتزامن قرر إيجي بنك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% للمرة الثانية في اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفضا سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرجة عقب قرار البنك المركزي.
ولا تزال بنوك أخرى تدرس خفض سعر الفائدة على الشهادات لديها بعد دراسة الجدوى ومراقبة منافسيها ومدى احتياجها إلى السيولة.
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