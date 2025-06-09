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بعد تسجيله رقم قياسي.. سعر الـ"بتكوين" يتراجع إلى 105 آلاف دولار اليوم

12:00 م الإثنين 09 يونيو 2025

عملة بتكوين

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 0.13% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 105.65 آلاف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وذلك بعد أن وصلت خلال آخر أسبوعين إلى مستوى قياسي مسجلة نحو 110 آلاف دولار.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 40 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.

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بتكوين العملة الرقمية منصة كوين ماركت
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