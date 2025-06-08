خطوات استلام وإرسال العيديات من الخارج عبر المحافظ الذكية

كتبت- آية محمد:

في عيد الأضحى المبارك، يحرص المصريون المقيمون بالخارج على إرسال العيديات لأهلهم في مصر ليشاركوهم فرحة العيد.

وتتيح شركات المحمول الأربعة "أورنج ، وإي آند، ووي، وفودافون" خدمات استلام الحوالات الدولية بالجنيه المصري بسهولة وآمان.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إرسال الحوالات الدولية من الخارج وخطوات استقبالها في مصر عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لكل شركة:

1- أورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الخارج.

2- تقديم بيانات المستلم للوكيل "الاسم، رقم البطاقة القومي، رقم محفظة أورنج كاش".

3- اختيار الوكيل "أورنج كاش" كمستلم.

4- يجب أن تكون المحفظة نشطة لاستقبال الحوالة.

وتستلم محفظة أورنج كاش الأموال في خلال يوم إلي يومي عمل دون ابحاجة إلى زيارة الفرع.

2- إي آند كاش

1- التوجه إلى وكيل "موني جرام" أو من خلال تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش للمستلم.

3- إرسال الأموال بعملة البلد التي يتواجد فيها المرسل.

ويجب أن يكون لدى المستلم محفظة من إي آند مصر.

3- وي باي

1- يقوم المرسل بزيارة أقرب فرع لمقدمي خدمة التحويلات الدولية المتوفر لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- يبلغ المرسل الوكيل برقم محفظة وي باي بشكل صحيح.

3- يستقبل العميل الأموال على محفظة وي باي بنفس اللحظة.

ويجب أن تكون محفظة وي باي نشطة لإستقبال الحوالة.

4- فودافون كاش

1- يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.

وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.

أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة "فودافون كاش" الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فورًا دون أي إجراءات إضافية.