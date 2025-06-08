تفاصيل شراء الشهادات في بنكي الأهلي ومصر خلال إجازة عيد الأضحى

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك لعملائها خلال إجازة عيد الأضحى شراء الشهادات مرتفعة العائد عبر خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي في دقائق قليلة.

ويلجأ العملاء خلال إجازة البنوك وإغلاق فروعها إلى ربط الشهادات في إجازة العيد على أن يقوم البنك بتفعيلها في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة.

وتغلق البنوك أبوابها 5 أيام متتالية في إجازة عيد الأضحى من الخميس الماضي إلى غد الاثنين على أن تعود للعمل في المواعيد الرسمية من الثلاثاء المقبل.

ويعد بنكا الأهلي ومصر أفضل بنكين على مستوى قطاع البنوك في إتاحة شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة للعائد الثابت والمتدرج مع إتاحتها أمام العملاء عبر الإنترنت والموبايل البنكي.

يطرح البنكان الحكوميان شهادات ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة 18.5% يصرف العائد شهريا وهي أكثر الشهادات طلبا بين عملاء البنوك.

في السطور التالية نقدم خطوات إصدار شهادات ادخار أو ودائع في بنكي الأهلي خلال إجازة عيد الأضحى عبر خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك (الإنترنت البنكي) أو من التطبيق على الهاتف المحمول (الموبايل البنكي).

- اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات.

- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

- تحديد قيمة الشراء.

- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

- اختيار نوع الحساب لصرف عائد الشهادة عليه حسب دورية صرف العائد.

- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

- ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.