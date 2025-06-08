مصر تسدد أقساط وفوائد ديون 21.3 مليار دولار في 6 شهور

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت

إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من "یولیو إلى دیسمبر" 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالیة السابقة.

وأوضح المركزي في تقرير له أن الأقساط المسددة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بلغ 17.1 مليار دولار.

فيما بلغت الفوائد المدفوعة نحو 4.2 مليار دولار (متضمنة الفوائـد على الودائع والسندات خلال الفترة).

وأرجع البنك المركزي ھذا الارتفاع في أعباء خدمة الدین

الخارجي كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط.

وسجلت نـسبة رصید الدين الخارجي إلى الناتـج المحلى الإجمالي نحو 42.9% في نھایة ديسمبر 2024.

2،2 مليار دولار قفزة في الدين الخارجي

وبحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنھایة یونیو 2024.

وعزا البنك المركزي المصري ھذا الارتفاع كمحصلة لزیادة صافي المستخدم من القـروض والتسھیلات بنحو 2.8 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بھا امام الدولار بما یعادل 600 مليون دولار.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.