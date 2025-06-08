يصل إلى 300 ألف جنيه.. حدود المشتريات والسحب خارج مصر في إجازة العيد

كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي خدمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الدفع من حسابه بالجنيه إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجد فيها.

وتشترك البنوك المصرية في نظام مقاصة عالمي يعمل على استبدال العملة المحلية في بطاقات الدفع إلى عملة أجنبية بالدولة المتواجد فيها خلال إتمام عملية شراء أو سحب نقدي مقابل رسوم على تنفيذ المعاملة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل سداد المشتريات باستخدام بطاقات "كريدت كارد" خارج مصر مع إجازة عيد الأضحى في أكبر بنكين بالقطاع المصرفي المصري الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقات ماستركارد وورلد وورلد إيليت، وفيزا Signature، و Infinite: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بنك مصر

- بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة الذهبية: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة البلاتينية: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة Visa Signature: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا