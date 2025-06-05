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المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثامنة

05:37 م الخميس 05 يونيو 2025

البنك المركزي الأوروبي

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.25% في اجتماعه اليوم وسط تراجع معدل التضخم وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

وبحسب بيان البنك المركزي الأوروبي اليوم، فإن معدل التضخم يقترب حاليًا من هدف مجلس المحافظين البالغ 2% على المدى المتوسط.

وتوقع تقرير المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم الكلي 2% في 2025، و1.6% في 2026، و2% في عام 2027.

وتعكس التعديلات التنازلية، مقارنةً بتوقعات مارس، بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من عامي 2025 و2026، بشكل رئيسي انخفاض الافتراضات المتعلقة بأسعار الطاقة وقوة اليورو.

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