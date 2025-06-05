في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM

كتبت- منال المصري:

تعد ماكينات الصراف الآلي الذراع الأيمن للبنوك في التواصل مع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى لتقديم خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم.

وتغلق البنوك أبوابها 5 أيام متتالية خلال إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل.



ويضم القطاع المصرفي نحو 30 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع.

حدود السحب والإيداع القصوى اليومية من ماكينات الصراف الآلي:



حد السحب النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى.

حد الإيداع النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى.

عمولة السحب: لا يتم احتساب عمولة عند استخدام عميل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

أما في حال استخدام العميل بطاقة في ماكينة تابعة لبنك آخر غير مصدر للبطاقة يتم خصم 5 جنيهات في كل سحبة وتصل إلى 12 جنيها في بعض البنوك.

وانتهت البنوك من إعادة صيانة ماكينات الصراف الآلي ATM ووضع خطة طوارئ لتغذيتها بكامل طاقتها القصوى استعدادا لإجازة عيد الأضحى وإتاحة الخدمات المصرفية للعملاء.







