البنوك إجازة اليوم الخميس بمناسبة وقفة عيد الأضحى

كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل بمناسبة وقفة عيد الأضحى وإجازة العيد، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.



يعمل في القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي بعدد يقترب من 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء والشركات.



وتعمل البنوك خلال إجازة عيد الأضحى على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عبر قنواتها الرقمية أهمها ماكينات الصراف الآلي لتقديم خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم.



كما تعمل البنوك على إتاحة خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء بهدف الاطلاع على حساباتهم وتقديم طلب كسر أو شراء شهادة أو وديعة وغير ذلك من الخدمات الأخرى.



كما يزيد خلال أيام الإجازات الرسمية استخدام العملاء لخدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية على مدار اليوم سواء في أيام الإجازات أو عمل البنوك.



وتعمل البنوك خلال أيام الإجازة على تغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها القصوى على مدار اليوم وأكثر من مرة بهدف استمرار الخدمة دون توقف واستمرار تقديم الدعم الفني لقنواتها الرقمية.