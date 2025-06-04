معدل التضخم الأساسي يقفز إلى 13.1% في مايو

كتبت- منال المصري:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي المصري إلى 13.1% في مايو الماضي مقابل 10.4% في أبريل 2025.

وبحسب بيان البنك المركزي المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.6% في مايو 2025 مقابل سالب 0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025.

وقفز المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع في 2026.