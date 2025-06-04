تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و 49.72 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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