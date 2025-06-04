كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و 49.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



