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انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

10:43 ص الإثنين 30 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.50 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش ، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 130.31 جنيه للشراء، ، و 131.93 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 13.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.49 جنيه للشراء، ، و 70.22 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.82 جنيه للشراء، بتراجع 50 قرشًا ، و 162.78 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا.

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