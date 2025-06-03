محمد أبو السعود رئيس البنك الزراعي عضوا بمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر بأغلبية الأعضاء، على انتخاب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، للانضمام لعضوية التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وذلك في اجتماعها السنوي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

وتمخض اجتماع الجمعية العامة، وفق بيان البنك اليوم، عن الموافقة على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق.

ويمتلك أبو السعود، مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في القطاع المصرفي وخبرة مصرفية تصل لنحو 28 عاماً في قطاعات الائتمان، وإدارة المخاطر، والعمليات المصرفية.

كما شغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من البنوك أبرزها بنك مصر، والمصرف المتحد، وقبل توليه رئاسة البنك الزراعي المصري شغل أبو السعود منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank.