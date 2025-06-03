كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و 49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.67 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.