كتبت- منال المصري:

رفعت البنوك حالة الطوارئ القصوى استعدادا لإجازة عيد الأضحى بخطة كاملة لتغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها وإصلاح أي أعطال مفاجئة لضمان استمرار الخدمة، وفق ما قاله مسؤولين خدمة العملاء في بعض البنوك لمصراوي.

وبحسب مسؤولي خدمة العملاء، خصص كل بنك دوريات مكوكية من الموظفين للمرور على ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم بالتعاون مع شركات نقل الأموال لتغذيتها أكثر من مرة في حال نفاذ النقدية وبشكل منتظم.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك 5 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى بداية من الخميس المقبل إلى الاثنين على أن تعود البنوك للعمل من الثلاثاء المقبل.

كما انتهت البنوك خلال الفترة الراهنة من إعادة صيانة كافة ماكينات الصراف الآلي بهدف إصلاح أية أعطال أو تلف لضمان عدم خروج أي ماكينة عن العمل.

ويضم القطاع المصرفي المصري أكثر من 35 ألف ماكينة صراف الآلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم.

وأكد مسؤولو خدمة العملاء أن كل مدير فرع بنك مزود بجهاز لا سلكي مرتبط بماكينة الصراف الآلي يستقبل من خلاله إشارات تحذيرية بقرب نفاذ النقدية والعمل على سرعة تغذيتها.

كما تعمل البنوك على مراقبة كافة ماكينات الصراف الآلي من خلال شاشات المراقبة للتأكد من ضمان سلامة وعمل كل ماكينة.

كما تعمل البنوك للتواصل مع العملاء خلال إجازة العيد عبر قنواتها الرقمية "الموبايل والإنترنت البنكي" على مدار اليوم بهدف إجراء عمليات مصرفية أو الإطلاع على الحساب بجانب خدمة "إنستاباي" لتحويل الأموال.