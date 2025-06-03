انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 5 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي للشراء مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.26 جنيه للبيع. بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، ، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.21 جنيه للشراء، ، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء البيع.
فيديو قد يعجبك: