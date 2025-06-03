كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و 49.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.