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تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد

11:06 ص الأحد 29 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش، و 25 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا و49.97 جنيهًا للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

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تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد