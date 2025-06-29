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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

10:07 ص الأحد 29 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستوياتها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.55 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و 13.60 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 130.86 جنيه للشراء، و 132.48 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و 13.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.79 جنيه للشراء ، و 70.52 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 162.32 جنيه للشراء، بتراجع 49 قرشًا، و 163.43 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

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