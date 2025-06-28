كتبت- منال المصري:

كشف الدكتور جورج إلومبي عقب الإعلان اليوم عن اختياره رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" عن أولويات خطته خلال الخمسة سنوات المقبلة.

أعلنت الجمعية العمومية لأفريكسيم بنك "المساهمون" تعيين إلومبي رئيسا للبنك لمدة خمس سنوات خلفا للدكتور بنديكت أوراما التي ستنتهي دورته الثانية لرئاسة البنك في سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور جورج إلومبي، الرئيس الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، أن ولايته ستركز على مواصلة زخم العمل الذي بدأه البنك خلال السنوات الأخيرة، مع إعطاء أولوية قصوى للبنية التحتية الحيوية والتصنيع بالقارة مشددًا على أهمية الاستفادة من الموارد الإفريقية محليًا.

وخلال كلمته الأولى قال إلومبي إن الاجتماعات العامة الأخيرة للبنك في أبوجا أسفرت عن رسالتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالتقدير الكبير لما قدمه البنك خلال العقد الماضي من تدخلات مؤثرة في الاقتصاد الأفريقي، والثانية هي إعادة تأكيد الدول الأعضاء التزامها تجاه معاهدة تأسيس البنك، ورغبتها في دعم مسيرته المستقبلية.

وفي رده على سؤال حول أولوياته كرئيس جديد للبنك، أوضح الدكتور إلومبي أن مهمته الأساسية ستتمثل في "إعادة هيكلة التجارة الإفريقية بطريقة تدعم التنمية"، موضحًا أن البنك بدأ بالفعل في هذا الاتجاه، لكن لا بد من استكمال الجهود، خاصة في ما يتعلق بالمناطق الصناعية للتصدير، والموانئ، ومحطات الكهرباء، والبنية التحتية الضرورية.

كما شدد على أهمية تطوير الموارد البشرية وتعبئة رأس المال اللازم من أجل تمكين القارة من معالجة وتصنيع ثرواتها المعدنية محليًا، قائلًا: "عندما ننجز ذلك، ستتحول القارة بالكامل... لا يوجد سحر في الأمر، بل فقط التركيز والانتباه".

كما أكد على التزامه الكامل برسالة أفريكسيم بنك ودوره في تحقيق التحول الاقتصادي الشامل في أفريقيا.

يُعد الدكتور جورج إلومبي رابع رئيس يتولى قيادة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) منذ تأسيسه في عام 1993.

وقد تم تعيينه رسميًا خلال الاجتماع العام السنوي للمساهمين الذي عُقد في 28 يونيو 2025 بالعاصمة النيجيرية أبوجا.