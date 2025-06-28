"جورج إلومبي" الكاميروني رئيسًا جديدا لأفريكسيم بنك لمدة 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسيم بنك تعيين "جورج إلومبي" الكاميروني رئيسًا جديدا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي خلفا ل"بنديكت أوراما" لمدة 5 سنوات ليصبح رابع رئيس للبنك منذ نشأته في 1993.

وجاء هذا القرار كأحد النتائج البارزة لاجتماعات أفريكسيم بنك السنوية الـ32 في العاصمة النيجيرية أبوجا في الفترة من 25 إلى 28 يونيو الحالي، وتم اعتماد التعيين رسميًا خلال الاجتماع العام السنوي للمساهمين اليوم السبت.

تولى بنديكت أوراما رئاسة أفربسكيم بنك دورتين متتاليتين منذ 2015 حتى 2025 حيث سيغادر رسميا منصبه في سبتمبر المقبل.

من الرئيس الجديد لأفريكسيم بنك؟

عمل الدكتور إلومبي داخل أفريكسيم بنك منذ 1996 كمسؤول قانوني، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحوكمة والخدمات القانونية والمؤسسية ثم رئيسا للبنك.

وخلال ما يقرب من ثلاثة عقود قضاها إلومبي في البنك، تولّى مناصب عدة منها: مدير وأمين سر تنفيذي (2010–2015)، نائب مدير الشؤون القانونية /أمين سر تنفيذي (2008–2010)، ورئيس القسم القانوني (2003–2008)، ومسؤول قانوني أول (2001–2003).

ولعب الدكتور إلومبي دورًا محوريًا في بناء الهيكل المؤسسي لمجموعة أفريكسيم بنك، بما في ذلك تأسيس عدد من الشركات التابعة التي عززت قدرة البنك على تنفيذ مهامه.

وترأس لجنة الاستجابة للطوارئ خلال أزمة جائحة كوفيد-19، حيث قاد جهود البنك في تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لشراء وتوزيع اللقاحات في الدول الأفريقية والكاريبية.

كما أشرف على إدارة تعبئة رأس المال وعلاقات المستثمرين، حيث بلغ إجمالي رأس المال العادي الذي جرى جمعه حتى أبريل 2025 نحو 3.6 مليار دولار.

وتعهد إلومبي العمل إلى جانب زملاء وقادة استثنائيين لصياغة رؤية هذه المؤسسة ومهامها ومسيرتها وتحويل البنك إلى مؤسسة بقيمة 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.