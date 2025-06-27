أفريكسيم بنك يضخ مليار دولار لدعم تصنيع السيارات في أفريقيا

كتبت- منال المصري:

أعلن وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) خصص مليار دولار لدعم قطاع السيارات في القارة، مع التركيز على تصنيع المكونات محليًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى لاجتماعات أفريكسيم بنك السنوية الثانية والثلاثين، التي عقدت في أبوجا، نيجيريا، تحت عنوان: تحقيق رؤية الآباء المؤسسين لأفريقيا: التقدم نحو التكامل الاقتصادي والتجاري للقارة.

وأوضح ميني أن هذا التمويل يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سلاسل القيمة الصناعية داخل أفريقيا، وجعل القارة أقل اعتمادًا على الاستيراد الخارجي، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يُعد من السلاسل الاستراتيجية التي تستهدفها اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق التصنيع والتشغيل.

وأضاف أن دعم قطاع السيارات جزء من تحرك أوسع لتوطين الصناعات الأساسية، إلى جانب مبادرات أخرى مثل تمويل بقيمة 46 مليون دولار لتطوير سلسلة القيمة في قطاع الأسماك، ودعم نظام احتياطي الحبوب الاستراتيجي في زيمبابوي.

وأكد وامكيلي أن هذه الاستثمارات، إلى جانب الأدوات الأخرى التي أُطلقت تحت مظلة الاتفاقية، مثل منصة الدفع الأفريقية PAPSS وصندوق التكيّف، تُعزز من قدرة الدول الأعضاء على تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام بقيادة أفريقية.