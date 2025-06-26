"أفريكسيم بنك" يرفع توقعاته لاتساع اقتصاد أفريقيا 4% في 2025

أبوجا- منال المصري:

توقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أن اتساع أداء نمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة 4% خلال 2025، متجاوزًا بذلك المتوسط العالمي المتوقع، مع أداء اقتصادي يفوق المعدلات في 41% من دول القارة.



جاء ذلك في تقرير "آفاق التجارة والاقتصاد في أفريقيا لعام 2025"، الذي أطلقه البنك يوم الأربعاء خلال الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار "مرونة أفريقيا في نظام عالمي متغير".



وأكد التقرير أن هذا النمو الإيجابي يعكس التحول الاقتصادي الجاري في العديد من دول القارة، وزيادة تبني الحلول الإقليمية لمواجهة التحديات التنموية الممتدة.



لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تسريع بناء منظومة مالية أفريقية قوية تقودها المؤسسات المحلية وتعتمد على العملات الوطنية.



وقال الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك، بأن سد فجوة تمويل التجارة، التي تُقدّر بـ 120 مليار دولار سنويًا، يُعد من أبرز التحديات التي تعيق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية.



وأضاف: "لتحقيق نمو مستدام وحماية القارة من الصدمات الخارجية، ينبغي علينا تطوير أدوات تمويل بديلة تتناسب مع خصوصية السوق الأفريقي، وتعزيز الاعتماد على العملات المحلية."



وسلّط التقرير الضوء على أهمية التوسع في استخدام نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) الذي أطلقه البنك، كأداة رئيسية لخفض الاعتماد على الدولار واليورو، وتسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود بالعملات المحلية.



وأشار إلى انضمام أكثر من 12 بنكًا مركزيًا أفريقيًا حتى الآن إلى هذه المنصة.



كما دعا التقرير إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتوحيد اللوائح التجارية، وتطوير بنية تحتية رقمية للقطاع المالي، بما يُعزز التكامل القاري ويزيد من قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.