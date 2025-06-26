كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم تقريره الرئيسي عن التجارة الأفريقية لعام 2025، تحت عنوان "التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

يركز التقرير على أداء التجارة في أفريقيا في ظل بيئة عالمية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور حواجز تجارية جديدة، وحالة من عدم اليقين المالي.

كما يحلل الكيفية التي يمكن للقارة من خلالها تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيّف مع المشهد المالي المتغير.

وقال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك أن " تقرير هذا العام يعد خارطة طريق مقنعة لإعادة تموضع أفريقيا في اقتصاد عالمي غير مستقر من تعزيز نظم تمويل التجارة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الرسالة واضحة على أفريقيا أن تحوّل التجزئة العالمية إلى فرصة للتصنيع والتقدم الرقمي وزيادة السيطرة على نظمها المالية.

وقال الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك والمدير العام للبحوث، أن التجارة الأفريقية أظهرت تعافيًا قويًا خلال عام 2024 رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن التجارة بين الدول الأفريقية نمت بنسبة 12.4% لتصل إلى 220.3 مليار دولار، مقارنة بانكماش نسبته 5.9% في عام 2023.

وأضاف أن هذا النمو يعكس الفوائد الملموسة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة، رغم استمرار التحديات مثل التضخم، ومخاطر الديون السيادية، وفجوة تمويل التجارة المستمرة.

ويُظهر التقرير أن إجمالي تجارة السلع في أفريقيا شهد انتعاشًا بنسبة 13.9% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، بعد انكماش نسبته 5.4% في عام 2023.

كما يشدد التقرير على أهمية تحسين الوصول إلى تمويل التجارة لسد فجوة تُقدّر بحوالي 100 مليار دولار.

وفي حين تباطأ الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 3.3% في 2024، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2025، حافظ الاقتصاد الأفريقي على وتيرة مستقرة، بنمو قدره 3.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع وتحسن أوضاع المالية العامة، مع الإشارة إلى أن النمو لا يزال غير متكافئ بين دول القارة.