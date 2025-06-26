تعرف على رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية عبر ماكينات الـ ATM

كتبت- آية محمد:

زاد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، مع استخدام عدد متزايد من العملاء لها في تنفيذ معاملات مالية متنوعة، مثل دفع الفواتير، وتحويل الأموال، والتسوق عبر الإنترنت، وسحب الأموال نقدًا.

وبحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، لتصل إلى 43.7 مليون محفظة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 33.3 مليون محفظة خلال نفس الفترة من عام 2024.

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" أبرز ماكينات البنوك التي تتيح خدمة السحب من المحافظ الإلكترونية، ورسوم السحب التي تحددها كل شركة من شركات المحمول الأربعة " اورنج، وفودافون، ووي، وإي آند".

عملاء اورنج كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك عوده، والبنك المتحد، والبنك التجاري الدولي"CIB"، والبنك الأهلي القطري"QNB"، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك المصرف المتحد "بالتعاون مع ميزة".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات.

عملاء فودافون كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي"CIB"، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك عوده، والمصرف المتحد، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المتحد".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات.

عملاء "We Pay"

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وبنك المصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي"CIB"، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك عوده، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك قناة السويس".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 5 جنيهات.

عملاء" إي آند" كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك عوده، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 1 جنيه.

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