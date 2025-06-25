أبوجا- منال المصري:

قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن البروتوكول الخاص بالتجارة الرقمية الذي تم اعتماده ضمن اتفاقية AfCFTA يشكل نقطة تحول كبرى في دعم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، مشيرًا إلى أن قيمة السوق الرقمية في القارة يُتوقع أن تتجاوز 712 مليار دولار بحلول عام 2035.

وأضاف أن هذا التوسع يفتح فرصًا غير مسبوقة أمام الشباب ورواد الأعمال في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية، ونقل البيانات عبر الحدود.

وأكد أن الاتفاقية لم تعد تقتصر على إعلانات سياسية أو رغبات مستقبلية، بل باتت تستند إلى أدوات فعلية وواقعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في طبيعة التجارة والنمو في أفريقيا.

وأوضح الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أن اتفاقية AfCFTA التي صادقت عليها حتى الآن 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تُعد أسرع عملية تصديق في تاريخ الاتحاد على أداة اقتصادية، في إشارة إلى التزام غير مسبوق من القادة الأفارقة تجاه التكامل الاقتصادي.

وأوضح أن السوق الموحدة التي تمثلها الاتفاقية تستند إلى ناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار أميركي، وتغطي تعدادًا سكانيًا يبلغ 1.4 مليار نسمة، مع إمكانية أن تصبح أفريقيا أصغر قارات العالم عمرًا بحلول عام 2050.

وأكد أن هذه السوق "قادرة على خلق ملايين الوظائف، ودعم ريادة الأعمال، والتحول من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وتحقيق تحول هيكلي حقيقي في الاقتصادات الأفريقية".