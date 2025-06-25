انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية 32 لعام 2025 في أبوجا اليوم

أبوجا- منال المصري:

تنطلق اليوم الاجتماعات السنوية 32 لعام 2025 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025) بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل في أبوجا عاصمة نيجيريا التي ستضم تحالفًا مؤثرًا من القادة العالميين والأفارقة وقادة دول الكاريبي.

ويُعقد مؤتمر AAM2025 تحت شعار “بناء المستقبل على عقود من المرونة”، ويركز على تسريع فرص التجارة، ودفع الاستثمار، وتشجيع الابتكار.

من المتوقع أن يستقبل مؤتمر AAM2025 آلاف المشاركين ووسائل الإعلام من أكثر من 80 دولة.

ويركز هذا المنتدى على تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء القارة، وسيتحدث فيه رؤساء دول ورؤساء وزراء وكبار رجال الأعمال والأكاديميين والأكاديميون المرموقين.

من بين الشخصيات البارزة التي تم تأكيد حضورها بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ والرئيس النيجيري السابق، الرئيس أولوسيجون أوباسانجو؛ والسفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والتعدين.

وسينضم إليهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية ومستثمرون وقادة قطاع من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغيرهما.

وتضم قائمة المتحدثين خبراء اقتصاديين وروادًا في القطاع، منهم البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور كيشور محبوباني، الزميل المتميز في معهد أبحاث آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية.

كما سيشارك في المؤتمر أبرز رواد الابتكار في مجال الأعمال في أفريقيا، منهم عليكو دانغوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وتوني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة شركة هيرز القابضة.

من المتوقع أن تحقق الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثون لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (AAM2025) في أبوجا فوائد اقتصادية جمة، على المديين القصير والطويل.

وتشمل الآثار الرئيسية المتوقعة: حشد التجارة والاستثمار، وتطوير السياسات والمؤسسات، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتدفقات التجارة.

من المتوقع أن يُسهّل منتدى أفريقيا والكاريبي 2025 إبرام صفقات تجارية واستثمارية هامة، بما في ذلك مذكرات التفاهم والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تُحفّز الاجتماعات تمويلًا بمليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة لقطاعات استراتيجية رئيسية.