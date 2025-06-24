سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و 71 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50 جنيه للشراء، و50.1 للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، ، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.11 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و50.87 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
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