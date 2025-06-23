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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

10:26 ص الإثنين 23 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.80 جنيه للشراء، و 13.84 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.22 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و134.80 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 14.04 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.05 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و 71.72 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 164.98 جنيه للشراء، بزيادة 54 قرشًا، و 166.03 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

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