المركزي يلزم البنوك بالتوقف عن تحصيل المصروفات الإدارية للسلع المستورة

كتبت- منال المصري:

ألزم البنك المركزي المصري البنوك المصرية بالتوقف عن تحصيل المصروفات الإدارية عن كافة السلع المستوردة.



وتتولى تحصيل الرسوم الإدارية لكافة السلع المستوردة مصلحة الجمارك المصرية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وفق كتاب دوري صادر من المركزي اليوم.



ويتم إضافة الرسوم فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف بناء على تعليمات وزراة الاستثمار والتجارة الخارجية.



كانت البنوك ملزمة بتحصيل المصاريف اإلدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك قبل قرار التوقف اليوم.