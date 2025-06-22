أمام توترات إيران وأمريكا.. 4 عوامل تدعم قوة الجنيه مقابل الدولار

كتبت- منال المصري:



قلل مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" من احتمالات مواجهة سعر صرف الجنيه ضغوطا مرتقبة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة على إثر الضربة الأمريكية لإيران.



رغم عطلة البنوك العالمية اليوم نفذت بنوك مصر في أول يوم عمل له الأحد تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية وسط حالة عدم اليقين حول تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.



تسبب ذلك في زيادة الضغوط على سعر صرف الدولار بمصر ليقفز بنحو 27 قرشا مقابل الدولار ليلامس مستوى الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم قبل أن يبدأ في التراجع مجددا بنحو 13 قرشا مع نهاية التعاملات بعد هدوء خروج الأموال الساخنة.



عوامل داعمة للجنيه

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن الجنيه في المنطقة الآمنة في الوقت الراهن بدعم عوامل مختلفة ما يساهم في تجاهل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.



وأشار إلى أن أهم هذه العوامل تلقي مصر قروضا بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي خلال 2025 بجانب صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.



ويبحث صندوق النقد مع الحكومة المصرية بعض الإجراءات المتعلقة بالمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار.



وتوقع أحمد كجوك في تصريحات سابقة إفراج صندوق النقد الدولي عن الشريحة الخامسة الشهر المقبل.



وبعد إقرار البرلمان الأوروبي تستعد مصر لتلقي الدفعة الثانية من قرض المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة.



وأضاف محمد عبد العال، أن تدفقات النقد الأجنبي من الجهات التمويلية على مصر تأتي مع استمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك قرب مصر إبرام اتفاقيات كبرى مع دول خليجية لضخ استثمارات مباشرة.



كانت بلومبرج كشف عن وجود مفاوضات بين مصر وقطر لضخ 3.5 مليار دولار في منطقة "رأس شقير" المطلة على البحر الأحمر.



كما عدد عبد العال عوامل تراجع الضغوط الجنيه متمثلة في انخفاض الالتزامات الخارجية على مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي التي تبلغ نحو 9 مليارات دولار.



وتتفق سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا مع عبد العال في تراجع الضغوط المحتملة على الجنيه في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي.



وأوضحت أن هذا التوقع مشروط بعدم وجود تصعيد جديد من أمريكا ضد إيران أو دخول دولة ثالثة كبرى في الصراع.