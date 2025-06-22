بعد هدوء خروج الأموال الساخنة.. سعر الدولار يعود للتراجع مقابل الجنيه

كتبت- منال المصري:

عاد سعر الدولار للتراجع مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم بنحو 13 قرشا إلى 50.86 مقارنة بأولى التعاملات الصباحية، بعد هدوء الطلب على خروج الأجانب في أذون وسندات الخزانة، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.

ووفق بيانات البنك الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي قفز سعر الدولار بنحو 27 قرشا خلال أولى التعاملات الصباحية اليوم ليلامس مستوى الـ 51 جنيها بسبب طلبات بخروج جزئي من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية قبل أن يعود للتراجع مجددا.

وجاء خروج جزئي للأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد توجيه أمريكا ضربة عسكرية فجر اليوم لثلاث مفاعل نووية لإيران.

وانتهت البنوك من تمويل كافة طلبات المستثمرين من الأجانب لخروج جزء من أموالها وهوما زاد الطلب على الدولار والضغط على الجنيه في صباح اليوم.

وأوضح المصرفيون أن البنوك نفذت طلبات للأجانب بالخروج القائمة من الجمعة مع أول يوم عمل لها اليوم، كما أن عطلة البنوك والأسواق الدولية أمس واليوم قد ساهم في تخفيف طلب التخارج.

وبعد عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024- بعد تعليق مؤقت له- يخضع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار للعرض والطلب فعند زيادة الضغط على الدولار يرتفع سعره مقابل الجنيه أو العكس.

ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو كما يطلق عليه "الأموال الساخنة" أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد ولكن تتزايد مخاطره في حال خروج جماعي لها في أوقات الأزمات سواء العالمية أو المحلية.