بتكوين يقود تراجع العملات المشفرة بفعل الضربة الأمريكية لإيران

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار العملات المشفرة تراجعًا جماعيًا بعد ضربة أمريكية استهدفت ثلاث منشآت نووية في إيران فجر اليوم الأحد.

وتراجعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 0.93 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 102.53 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

كما تراجعت العملة الرقمية الإيثريوم بنسبة 6.32%، خلال تعاملات آخر 24 ساعة، لتسجل نحو 2.273 آلاف دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف ثلاث منشآت نووية إيرانية خلال ساعات الليل، وهي: فوردو، ونطنز، وأصفهان، بضربات جوية "واسعة ودقيقة" مشيراً إلى أنها دُمّرت بالكامل.

ووصف الرئيس الأمريكي العملية بأنها "نجاح عسكري هائل"، مشيراً إلى أن منشأة فوردو كانت الهدف الأصعب والأكثر تحصيناً، و"قد أُبيدت تماماً".

وأشارت تقارير إلى أن واشنطن استخدمت قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 في قصف منشأة فوردو، وهي قنابل مصممة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض.

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