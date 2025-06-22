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أمان تعلن إغلاق الإصدار الثالث من سندات التوريق بـ665.5 مليون جنيه

11:06 ص الأحد 22 يونيو 2025

شركة أمان القابضة

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كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أمان القابضة، إغلاق الإصدار الثالث من سندات التوريق الخاصة بشركة أمان للتوريق لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 665.5 مليون جنيه مصري.

ويأتي هذا الإصدا، وفق بيان الشركة اليوم، استكمالًا لسلسلة من النجاحات في برنامج التوريق الذي تتبناه المجموعة، بما يعكس الأداء القوي لشركاتها التابعة، ويؤكد استمرار قدرتها على تنمية محفظة التمويلات وإعلاء الاقتصاد الوطني.

قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إنه منذ انطلاق برنامج سندات التوريق، نجحنا في إصدار إجمالي ما يقارب قيمته 9.7 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يمثل شهادة على التزامنا بتحقيق نمو مستدام والمساهمة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن أمان ستواصل خلال العام الجاري تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشفافية المالية، بما يدعم استقرار الأسواق ويواكب تطلعات الاقتصاد المصري.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن إتمام الإصدار السابع لصالح أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة، منذ 2023 يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين.

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