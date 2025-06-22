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بعد الضربة الأميركية لإيران.. الدولار يقفز إلى 51 جنيها

10:45 ص الأحد 22 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار 25 و 27 قرشًا، خلال التعاملات الأولى اليوم الأحد 22-6-2025 في 6 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء ذلك في أول رد فعل على الضربة العسكرية لإيران فجر اليوم الأحد وحالة عدم اليقين التي تسود العالم بشأن الحالة استقرار الاوضاع بالمنطقة.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال أولى التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

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