كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.80 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و134.35 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.95 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و 71.19 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 164.44 جنيه للشراء، بزيادة 56 قرشًا، و 165.59 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.