سجل 2.4 مليار دولار.. بيع وشراء الدولار بين البنوك يتضاعف خلال أسبوع

كتبت- منال المصري:

تضاعفت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر آلية "الإنتربنك"- إلى 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار الأسبوع السابق له.

الإنتربنك يعد سوق مشترك يربط البنوك بعضها ببعض لتداول العملة سواء بالبيع أو الشراء ويشرف عليها البنك المركزي المصري.

وبحسب ماقاله مصرفيين لمصراوي، فإن تضاعف التعاملات العادية في الإنتربنك جاءت تحت ضغط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بفعل الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقفزت حصيلة التداول خلال الأسبوع الماضي في بعض الأيام إلى نحو 3 أضعاف حيث التعاملات اليومية الاعتيادية اليومية تتراوح بين 150 و250 مليون دولار.

الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية يعد أحد موارد الدول للنقد الأجنبي لكن يتزايد مخاطره بسرعة تقلبات سعر الصرف في حال خروج جزئي أو جماعي بشكل مفاجئ ويتباين تأثيره حسب فجوة النقد الأجنبي في كل دولة.

جذبت مصر استثمار أجنبي غير مباشر في أذون الخزانة فقط بنحو 25 مليار دولار خلال العام الأول من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي المحفظة لأول مرة في تاريخه إلى أكثر من نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.