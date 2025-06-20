"اتحاد المصارف العربية" يتوج حسن عبد الله بجائزة محافظ العام 2025

كتبت- منال المصري:

توج اتحاد المصارف العربية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بجائزة محافظ العام 2025، بفضل تمكنه من مواجهة وحسن إدارته للتحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر.

وحسب بيان لاتحاد اليوم، فإن ذلك جاء خلال عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 اليوم بعنوان: "الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية" في باريس عاصمة فرنسا، تحت رعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، وبالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن حسن عبدالله أثبت براعته في إدارة العديد من الملفات الصعبة بفضل قراراته الجريئة، ورؤيته الإستراتيجية، التي شكّلت المحرّك الرئيسي وراء وضع السياسات الحكيمة، إضافة إلى دوره الرقابي والإشرافي الناجح على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وأضاف "ولم تكن إنجازاته وليدة الصدفة، بل كانت نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتفاني، تحيط به عزيمة صلبة، حيث كتبت هذه الجهود تاريخاً مشرّفاً بشّر بتوليه أعلى المناصب".

وأوضح فتوح "معه، عادت السياسة النقدية في مصر إلى مسارها الصحيح، بعد أزمات متتالية، إثر التطوّرات الجيوسياسية التي إستحكمت في المنطقة ولا تزال، أثبت براعته في إدارة الملفات المعقّدة، قراراته الشجاعة تضمّنت القضاء على السوق السوداء للعملة، ومعالجة الأزمة الحادّة للنقد الأجنبي، التي على أثرها إستقرّ الإقتصاد الوطني".