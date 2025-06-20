كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة Visa العالمية العاملة في مجال المدفوعات الرقمية، تعيين طارق محمود في منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) .

وسيتولى طارق في منصبه الجديد قيادة أعمال الشركة في أكثر من 86 سوقًا مبتكرة وسريعة النمو، حيث تقوم الشركة بخدمة اكثر من 1,800 عميل عبر 23 مكتبًا محليًا بالمنطقة، وفق بيان فيزا اليوم.

ويتمتع طارق محمود بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي الخدمات المصرفية والمدفوعات. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس خدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا بشركة Visa، من مقرها في لندن.

وكان قد انضم إلى الشركة في عام 2019 كمدير عام للمجموعة في منطقة جنوب شرق آسيا من مقرها في سنغافورة.

وقبل انضمامه لشركة Visa، تولى عدة مناصب قيادية عليا في بنك الأهلي المتحد، وبنك ANZ، وبنك HSBC.

ومن المقرر أن يتولى طارق محمود مهامه فوراً من مقر الشركة في دبي، وسيكون تحت قيادة أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية.

ويخلف طارق محمود في هذا المنصب أندرو توري، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لأعمال خدمات القيمة المضافة بشركة Visa، والتي نمت بسرعة لتصبح نشاطًا تجاريًا عالميًا تبلغ فيمته 9 مليارات دولار، مُحققة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 20% منذ عام 2021.

وقال أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية: "يسعدنا أن يقود طارق أحد أهم أسواقنا العالمية وأسرعها نمواً، لما يتمتع به من فهم عميق وخبرة واسعة في تقاطع الخدمات المالية والتكنولوجيا والأسواق عالية النمو، ومواصلة رحلتنا نحو تطوير مستقبل المدفوعات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولقد عمل طارق خلال مسيرته المهنية في 13 دولة، ويجلب معه رؤية دولية فريدة، وقيادة عالمية المستوى، وسجلًا حافلًا في بناء الشراكات مع أبرز عملاء Visa في أسواق متنوعة ومعقدة وسريعة التطور".

وقال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، "يشرفني قيادة هذه المنطقة، ومواصلة التقدم الهائل الذي تم إحرازه في إعادة تشكيل مستقبل المدفوعات والتجارة وحركة الأموال في هذه الأسواق الديناميكية".

وأضاف "لقد أمضيت أكثر من ثلث مسيرتي المهنية في هذه المنطقة، وأشعر بالحماس للإمكانات الكبيرة التي توفرها لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية لتصل إلى المزيد من المستهلكين والتجار والاقتصادات. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقنا المميز لتعزيز النمو المشترك مع عملائنا وشركائنا في المنطقة".