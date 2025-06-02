بنك أبو ظبي الأول يقود تحالفًا لإقراض "ريدكون بروبرتيز" 4.2 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، ترتيب وتمويل مشترك بقيمة 4.2 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز ، بهدف دعم تنفيذ مشروعها التجاري والإداري المتكامل "جولدن جيت" في قلب القاهرة الجديدة.

وبحسب بيان البنك، فإن هذه الصفقة تأتي بترتيب من بنك أبو ظبي الأول مصر بصفته الممول والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب ومشاركة كل من بنك البركة مصر وبنك أبو ظبي التجاري بصفتهما المرتبين الرئيسيين.

بالإضافة إلى كل من البنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني مصر بصفتهما الممولين في تعاون يعكس الثقة المشتركة في جدوى المشروع وأهميته التنموية مع تولي مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمُقرضين.

تم تغطية التمويل ب 1.2ْ مرة وقد تم تفعيل بند زيادة التمويل ليصبح 4.2 مليار جنيه بدلاً من 3.5 مليار جنيه المعروف ب Greenshoe Option مما يعكس تقديم حلول تمويلية جديدة وكذا ثقة الممولين في المشروع، وفق البيان.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نفخر بقيادة هذا التحالف التمويلي الذي يجسد جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين المشروعات العقارية الكبرى ذات الرؤية المستقبلية. ويُخصص التمويل المشترك، البالغ قيمته 4.2 مليار جنيه على مدار 3.5 (ثلاث سنوات ونصف) في صورة تسهيل دوار، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع جولدن جيت.

ويعكس هذا التعاون ثقتنا المتزايدة في السوق المصري وفي قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات تضيف بعدًا جديدًا للتنمية العمرانية المستدامة."

وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، "نثمّن هذه الشراكة التمويلية، كما نفخر بالعلاقة الممتدة مع بنك أبو ظبي الأول مصر بقيادة الأستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك، والتي يعززها اختيار بنك أبو ظبي الأول مصر لاحد المباني التي طورتها مجموعة ريدكون والحاصلة على شهادة لييد العالمية للبناء الأخضر ليكون المقر الرئيسي للبنك، كما نقدر بشدة الثقة التي وضعتها مجموعة البنوك المشاركة وقياداتها التنفيذية الكريمة في مشروعنا الرائد ". هذه الشراكة تمثل دفعة قوية نحو تسريع تنفيذ مراحل مشروع جولدن جيت وفقًا لأعلى المعايير. إن هذا التمويل يعكس ثقة كبرى المصارف في قوة المشروع وجدواه الاقتصادية، ويؤكد في الوقت ذاته على قوة البنية المؤسسية التي تتمتع بها مجموعه شركات ريدكون. نحن ملتزمون بتحقيق نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات التجارية والإدارية، من خلال مشروع يُراعي متطلبات الاستدامة، ويوفر بيئة محفزة للأعمال والاستثمار. ويمثل جولدن جيت بالنسبة لنا أكثر من مجرد مشروع عقاري؛ إنه مساهمة فعالة في مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها مصر."

وقال المهندس أحمد توني الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون بروبرتيز إلى أهمية المشروع إن هذا التمويل سيوجه إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع المقدرة بنحو 24.3 مليار جنيه مصري، والتي تبلغ مساحتها البنائية 178 ألف متر، ويعد هذا التمويل تجسيدًا للثقة في رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، ونموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العقاري والمصرفي.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، "تأتي مشاركتنا في تمويل مشروع جولدن جيت عبر التسهيلات المشتركة كامتداد واضح لاستراتيجيتنا الرامية إلى دعم القطاع العقاري والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الحضرية في مصر. نحن نؤمن بأن التمويلات المشتركة تشكل منصة حيوية لتعزيز الاستثمارات في مشاريع ذات تأثير اقتصادي واجتماعي مباشر.