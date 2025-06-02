بنك HSBC: السيولة بالسوق المصري والفرص الاستثمارية شهدت تحولا ملحوظا

كتبت- منال المصري:

أكد تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر إن الفرص الاستثمارية المباشرة في مصر شهدت تحولاً ملحوظاً.

وأوضح ويلكوكس في بيان للبنك اليوم، أن السيولة في السوق المصري تشهد تحسناً، كما بدأت التدفقات التجارية بالتحول.

وأشار إلى أن المستثمرون الجدد ينظرون إلى مصر كمركز صناعي، مما يساعد على تعزيز الصادرات وتقليل مخاطر العملات الأجنبية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع مع سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في المقر الرئيسي للبنك في القاهرة الأسبوع الماضي لتقديم رؤيتهم للاقتصاد المصري في ظل المشهد الاقليمي والعالمي سريع التطور.

كما جاء ذلك في حضور كبار العملاء والشركاء الاستراتيجيين للبنك حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية التعامل مع المشهد العالمي والإقليمي سريع التغير.