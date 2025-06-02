كتبت- منال المصري:

قال الدكتورة هيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية في بنك HSBC، إن مصر أصبحت في وضع قوي للاستفادة من الفرص الناشئة عن الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة اليوم مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تواصل مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يركز على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية أهمها الحفاظ على مرونة سعر الصرف ورفع بصمة الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف عبء عجز الموازنة وجذب نقد أجنبي.

وأوضحت هيلين في بيان للبنك اليوم أنه أصبح من المهم بشكل متزايد أن تتكيف الشركات مع التقلبات المستمرة، مع استمرار تطور الديناميكيات الجيوسياسية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر في المقر الرئيسي للبنك في القاهرة الأسبوع الماضي لتقديم رؤيتهم للاقتصاد المصري في ظل المشهد الاقليمي والعالمي سريع التطور.

كما جاء ذلك في حضور كبار العملاء والشركاء الاستراتيجيين للبنك حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية التعامل مع المشهد العالمي والإقليمي سريع التغير.