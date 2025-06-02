كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.19 جنيه للشراء، بتراجع قرش ، و 13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.51 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.41 جنيه للشراء،بتراجع 8 قروش، و 132.07 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.60 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.55 جنيه للشراء ، و70.22 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.06 جنيه للشراء ، و162.29 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.