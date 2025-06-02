تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، وارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.7 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
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