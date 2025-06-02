كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، وارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.7 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.