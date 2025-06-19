قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط

كتبت- منال المصري:

تُجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في أحدث دعم خليجي محتمل لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعاني من اضطرابات إقليمية.

وبحسب ما نشرته بلومبرج، قد تُوقّع اتفاقية تطوير أرض في إحدى أبرز مناطق العطلات في مصر بحلول نهاية 2025، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات سرية.

وبحسب المصادر التي وصفته بلومبرج بالمطلعين، لم يتم تحديد الموقع أو المساحة بدقة.

تحتفظ دولة قطر بودائع قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري على مدار آخر 3 سنوات ويتم تجديدها بشكل سنوي مع استحقاق الأجل، وفق مصادر بالمركزي تحدث إليها مصراوي.

وأكدت المصادر أن ودائع قطر لا تزال قائمة ولم يتم سدادها ويتم تجديدها بالتنسيق مع الجانب القطري.

تأتي صفقة قطر المحتملة بعد أن وقعت مصر العام الماضي على صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع على البحر الأبيض المتوسط.