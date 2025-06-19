كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.41 جنيه للشراء، بزيادة قرشين و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و 13.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.44جنيه للشراء، ، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.