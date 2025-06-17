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المركزي يسحب 276.1 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

04:30 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الثلاثاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت 276.1 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك، وفق بيانات المركزي.

وتقدم 24 بنكا للشراء في عطاء الوديعة الأسبوعية اليوم بسعر فائدة 24.5%، وفق بيانات البنك المركزي.

كلن سعر العائد تراجع على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت من 27.75% إلى 24.5% تماشيا مع خفض المركزي سعر الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضيين.

"المركزي" يستهدف من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

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